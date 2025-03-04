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Broadway’in uzun süre sahnelenen müzikali “Chicago” İstanbul’da seyirciyle buluşuyor haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Bayındır Sağlık Grubu’ndan obezite tedavisine yönelik değerlendirme haberi
Kırklareli’nde öğrenciler obeziteye karşı güne fiziksel aktiviteyle başlıyor haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor haberi
Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde yapılacak haberi
Edirne’de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
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Broadway’in uzun süre sahnelenen müzikali “Chicago” İstanbul’da seyirciyle buluşuyor haberi

İSTANBUL (AA) - Broadway'in uzun soluklu müzikali "Chicago", Avrupa turnesi kapsamında 15-20 Nisan arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'de sahnelenecek.Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, müzikal, altı Tony ödülü, iki Olivier ö...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Broadway’in uzun süre sahnelenen müzikali “Chicago” İstanbul’da seyirciyle buluşuyor haberi

Broadway'in uzun soluklu müzikali “Chicago”, Avrupa turnesi kapsamında 15-20 Nisan arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'de sahnelenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, müzikal, altı Tony ödülü, iki Olivier ödülü ve bir Grammy ödülüne sahip.

Orijinal Broadway prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşacak olan yapımın müziklerini John Kander hazırladı. Şarkı sözlerini ise Fred Ebb kaleme aldı.

Bob Fosse'nin yazdığı müzikal, seyircilere 1920'lerin ışıltılı dünyasında suç, tutku ve şöhret dolu bir hikaye sunacak.

“Chicago”, Broadway ve West End tarihindeki en uzun soluklu Amerikan müzikali olma unvanını taşıyor. Roxie Hart'ın suç ve sansasyon dolu hikayesini anlatan yapım, içinde “Razzle Dazzle”, “Cell Block Tango” ve “All That Jazz”in arasında olduğu unutulmaz şarkıları barındırıyor.

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