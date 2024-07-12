Bursa’nın İznik ilçesindeki bir soğuk hava deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Elbeyli Mahallesi’nde faaliyet gösteren soğuk hava deposunun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm depoyu sarması üzerine bölgeye İznik, Orhangazi, Gemlik, Yenişehir, Küçükbalıklı, Gürsu, Kestel, Küçük Sanayi, Demirtaş ve İnegöl’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 15 araç ve 3 tankerle müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın nedeniyle soğuk hava deposunun çatısı çöktü. Büyük çaplı hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.