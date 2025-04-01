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Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Orhaneli-Bursa yolu Doğancı mevkisinde A.Ç. idaresindeki 10 AFR 359 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 16 EIB 83 plakalı otomobil çarp...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Orhaneli-Bursa yolu Doğancı mevkisinde A.Ç. idaresindeki 10 AFR 359 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 16 EIB 83 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.S. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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