Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Orhaneli-Bursa yolu Doğancı mevkisinde A.Ç. idaresindeki 10 AFR 359 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 16 EIB 83 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü M.S. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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