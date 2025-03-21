SON DAKİKA
Balıkesir’de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi
Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi
Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
Balıkesir’de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Bursa ve çevre illerde 27 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi
Sakarya’da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı haberi
Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi
Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi

Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Şafak B. idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi ait 16 JJK 41 plakalı hal...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı haberi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün aydınlatma direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi'nde Şafak B. idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi ait 16 JJK 41 plakalı halk otobüsü, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 CAG 42 plakalı otomobile, ardından da refüjü aşıp aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün şoförü ile 7 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İlgili Haberler

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi
Yerel
21 Mart 2025, 12:52

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi haberi

Ülker, “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümü yayınlandı haberi
Yerel
21 Mart 2025, 12:52

Ülker, “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümü yayınlandı haberi

Çanakkale’de jandarma asayiş bot timi göreve başladı haberi
Yerel
21 Mart 2025, 12:44

Çanakkale’de jandarma asayiş bot timi göreve başladı haberi

Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
Yerel
21 Mart 2025, 12:40

Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi

Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi
Yerel
21 Mart 2025, 12:24

Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında haberi
Yerel
21 Mart 2025, 11:54

Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında haberi

Edirne’de vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı haberi Edirne’de vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı haberi Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı haberi Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı haberi