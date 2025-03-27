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Bursa’da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 18 ahşap baraka zarar gördü.Eğerce Mahallesi'nde yaklaşık 50 ahşap barakanın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Mudanya ve Bursa'dan çok sayı...