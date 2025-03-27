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Bursa’da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 18 ahşap baraka zarar gördü.Eğerce Mahallesi'nde yaklaşık 50 ahşap barakanın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Mudanya ve Bursa'dan çok sayı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi haberi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında 18 ahşap baraka zarar gördü.

Eğerce Mahallesi'nde yaklaşık 50 ahşap barakanın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mudanya ve Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil mahallelerinde güvenli olmayan barakalara yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.

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