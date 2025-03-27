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Bursa’da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı bir evin yanındaki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fatih Mahallesi Veliler Caddesi'nde, bina sahibi Nurettin Yıldırım'a ait kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çı...