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Bursa’da “Müfettiş” oyunu sanatseverlerle buluştu haberi

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Müfettiş" adlı oyun sahnelendi.Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Nikolay Gogol tarafından kale...