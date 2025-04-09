Bursa’da “Müfettiş” oyunu sanatseverlerle buluştu haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen “Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali”nde “Müfettiş” adlı oyun sahnelendi.
Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Nikolay Gogol tarafından kaleme alınan, Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini Petru Vutcarau üstlendi.
Oyunda, Tuğrul Ozan Tuğrul, Gülten Elif Selçuk, Bilgesu Gökçearslan, Kadir Oğuz, Doğancan Yurdigül, Emir Ali Tercan ve Abdulselam Çok rol aldı.
Gecenin sonunda Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.
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