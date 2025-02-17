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Bursa’da “Otizm Farkındalık Konseri”nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı haberi
Bursa’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi
BKM’nin çocuk oyunu “Kadife Tavşan”, 23 Şubat’ta sahnelenecek haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi
Rektörler, Trakya Kariyer Fuarı’nda dijital dönüşümün ve yapay zekanın önemini anlattı haberi
Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi
Sakarya’da çevre farkınladığı için “Bu Şehir Hepimizin” kampanyası başlatıldı haberi
Güngören’de bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü haberi
Sakarya’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
İş insanları, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı haberi
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Bursa’da “Otizm Farkındalık Konseri”nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı haberi

BURSA (AA) - Bursa Otizm Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen "Otizm Farkındalık Konseri"nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz sahne aldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Nusret Yılmaz y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da “Otizm Farkındalık Konseri”nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz ve koro sahne aldı haberi

Bursa Otizm Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen “Otizm Farkındalık Konseri”nde TRT sanatçısı Nusret Yılmaz sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Nusret Yılmaz yönetti, sunumunu Şadiye Şendil yaptı.

Gecede Cumhuriyet Korosu ve Bursa Türk Müziği İcra Topluluğundan oluşan koro ve solistlerce Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden seçme eserlerden oluşan geniş bir repertuvar sunuldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Nusret Yılmaz, kendine has yorumu ve sahne performansıyla Bursalı sanatseverlerden beğeni topladı.

Konserin bir bölümünde sahne alan otizmli genç, Nusret Yılmaz ile şarkı söyledi. Konser sonunda sahneye çıkan otizmli çocuklar koroyla birlikte “Bursa'nın Ufak Tefek Taşları” şarkısını seslendirdi.

Gecenin sonunda solistler, koro ve şef sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa
Sahne

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