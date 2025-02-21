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Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş hanının 4. katındaki ofiste yangın çıktı.Bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itf...