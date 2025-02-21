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BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Atasözleri farklı disiplinlerden sanat eserlerine dönüştürüldü haberi
Kocaeli’de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı haberi
Ege Denizi’nde 44 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında haberi
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Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş hanının 4. katındaki ofiste yangın çıktı.Bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itf...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş hanının 4. katındaki ofiste yangın çıktı.

Bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bürodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Bürodaki incelemeler sırasında odalardan birinde Sinem A. (40) hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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