Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş hanının 4. katındaki ofiste yangın çıktı.
Bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bürodaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Bürodaki incelemeler sırasında odalardan birinde Sinem A. (40) hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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