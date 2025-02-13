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Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi
Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Balıkesir’de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu haberi
BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi
İstanbul’daki terör soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurması kamerada haberi
Edirne’de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı haberi
Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
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Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Selim P. (19) yönetimindeki 16 CDS 27 plakalı otomobil ile Volkan V. idaresindeki 43 AFL 997 p...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Selim P. (19) yönetimindeki 16 CDS 27 plakalı otomobil ile Volkan V. idaresindeki 43 AFL 997 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına savruldu.

Kazada, araçlardaki yolculardan Furkan K. (19) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye götürülen yaralılardan Furkan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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