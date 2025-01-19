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Bursalı öğrenci Berlin’de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte birincilik kazandı haberi
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Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişi ölü bulundu
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Gazeteci Hrant Dink, Agos Gazetesi önünde anıldı
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı
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Bursalı öğrenci Berlin’de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte birincilik kazandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursalı öğrenci Berlin’de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte birincilik kazandı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Berlin'de düzenlenen “VEX IQ Robotics Competitions”da iki kategoride birincilik kazandı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi Ali Utku Durak ve “Robotika” adlı takımı, 15 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen “VEX IQ Robotics Competitions”a katıldı.

Durak yarışmada “otonom” kategorisinde bireysel olarak birincilik ödülü kazanırken, takımıyla beraber de birincilik ödülüne layık görüldü.

Durak'ın toplamda 2 ödül kazandığı “VEX IQ Robotics Competitions”, robotik kodlama alanında prestijli yarışmalardan biri olarak kabul edilmesinin yanı sıra, bu yarışmada öğrenciler teknik becerilerini ve stratejik düşünme kabiliyetlerini sergiliyor.

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