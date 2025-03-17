SON DAKİKA
Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi
Beko tasarımlarıyla iF Design Award 2025’te 6 ödül aldı haberi
Çanakkale savaşında kullanılan teçhizatlar Kocaeli’de sergilendi haberi
Kızamık gibi hastalıkların önlenmesinin en etkili yolu aşılanmak haberi
İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesinde fiyat denetimi yapılıyor haberi
AJet’in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı haberi
Çanakkale Valisi Toraman’dan 18 Mart mesajı haberi
Karamürsel’in yöresel lezzeti simit dolması, iftar ve sahurda tercih ediliyor haberi
Tekirdağ’dan Çanakkale Zaferi için davul çalarak yola çıkan müzisyen Şehitler Abidesi’ne ulaştı haberi
Türkiye’nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası haberi
Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi
Beko tasarımlarıyla iF Design Award 2025’te 6 ödül aldı haberi
Çanakkale savaşında kullanılan teçhizatlar Kocaeli’de sergilendi haberi
Kızamık gibi hastalıkların önlenmesinin en etkili yolu aşılanmak haberi
İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesinde fiyat denetimi yapılıyor haberi
AJet’in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı haberi
Çanakkale Valisi Toraman’dan 18 Mart mesajı haberi
Karamürsel’in yöresel lezzeti simit dolması, iftar ve sahurda tercih ediliyor haberi
Tekirdağ’dan Çanakkale Zaferi için davul çalarak yola çıkan müzisyen Şehitler Abidesi’ne ulaştı haberi
Türkiye’nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale savaşında kullanılan teçhizatlar Kocaeli’de sergilendi haberi

Çanakkale savaşında kullanılan teçhizatlar Kocaeli’de sergilendi haberi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sergi açıldı.Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan bir a...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale savaşında kullanılan teçhizatlar Kocaeli’de sergilendi haberi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sergi açıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki sergide, Çanakkale cephesinde askerler tarafından kullanılan teçhizatlar, üniformalar, silahlar, boş mermi kovanları ile top mermileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Engin Kılıç, gazetecilere, sergilenen ürünlerin hepsinin orijinal ve savaş dönemine ait olduğunu belirtti.

Kılıç, 10 yıldır sergi projesini gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktararak, “18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde sergimizi Gebze halkıyla buluşturduk. Bu sergide toplar, tüfekler, mermiler, Çanakkale Savaşları dönemine ait tüm malzemeler sergilenmektedir. Savaş görmüş, tarihi yansıtan ürünlerimizdir. Yaklaşık 10 senedir bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Çanakkale ruhunu tüm Türkiye’de diri tutmak adına vatandaşlarımızla 365 gün buluşturmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

KKTC’de yağlı güreşler, Edirne’nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak haberi
Yerel
17 Mart 2025, 11:44

KKTC’de yağlı güreşler, Edirne’nin rol modelliğinde yeniden canlandırılacak haberi

Bursa’da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi haberi
Yerel
17 Mart 2025, 11:44

Bursa’da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi haberi

Güney Marmara’da organ nakli bekleyen hastaların hayatına dokundular haberi
Yerel
17 Mart 2025, 11:30

Güney Marmara’da organ nakli bekleyen hastaların hayatına dokundular haberi

Bursa’daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı haberi
Yerel
17 Mart 2025, 11:26

Bursa’daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı haberi

6 Şubat depremlerinin ardından görülen aşırı yağışların nedeni “atmosferik nehir” haberi
Yerel
17 Mart 2025, 11:26

6 Şubat depremlerinin ardından görülen aşırı yağışların nedeni “atmosferik nehir” haberi

Baba mirası çalgı yapımına aşklarıyla sahip çıktılar haberi
Yerel
17 Mart 2025, 11:24

Baba mirası çalgı yapımına aşklarıyla sahip çıktılar haberi

Kocaeli’de bazı meyve ağaçları çiçek açtı haberi Kocaeli’de bazı meyve ağaçları çiçek açtı haberi İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyede haberi İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyede haberi