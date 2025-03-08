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Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi
Bayrampaşa’da iş yeri müdürünü yaralayan şüpheli yakalandı haberi
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Pegasus’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel sefer haberi
Tekirdağ’da polis ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı haberi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi
Kocaeli’de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi haberi
AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
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Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında köylerde yaşayan kadınları ziyaret etti.İl Jandarma Komutanlığı ve ÇOMÜ işbirliğiyle, jandarma sorumluluk b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında köylerde yaşayan kadınları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ve ÇOMÜ işbirliğiyle, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan köylerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi.

Merkez ilçeye bağlı Karacaören, Yapıldak ve Özbek köylerinde kadınlarla bir araya gelen jandarma personeli ve ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri, kadınlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarete ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten ve diğer ilgililer katıldı.

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