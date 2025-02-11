SON DAKİKA
TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ödüllü projeleri sergilendi haberi
Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi
Dijital dönüşümde rekabeti en çok “tekelleşme” tehdit ediyor haberi
İstanbul’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
THY Teknik AŞ ve Air India Express iş birliklerini yeni anlaşmayla güçlendirdi haberi
Yapay zeka, yangınlara anında ve etkili müdahale imkanı sağlıyor haberi
Beylikdüzü’nde kar yağışı hasarlı trafik kazalarına neden oldu haberi
İstanbul’da geçen yıl 1 milyon 677 bin kişiye kanser taraması yapıldı haberi
Çanakkale’nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi haberi
Otomobil ihracatındaki büyümenin 2025’te de sürdürülmesi hedefleniyor haberi
TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ödüllü projeleri sergilendi haberi
Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi
Dijital dönüşümde rekabeti en çok “tekelleşme” tehdit ediyor haberi
İstanbul’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
THY Teknik AŞ ve Air India Express iş birliklerini yeni anlaşmayla güçlendirdi haberi
Yapay zeka, yangınlara anında ve etkili müdahale imkanı sağlıyor haberi
Beylikdüzü’nde kar yağışı hasarlı trafik kazalarına neden oldu haberi
İstanbul’da geçen yıl 1 milyon 677 bin kişiye kanser taraması yapıldı haberi
Çanakkale’nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi haberi
Otomobil ihracatındaki büyümenin 2025’te de sürdürülmesi hedefleniyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi haberi

Çanakkale’nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi haberi

- ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu: - "Gökçeada kıyılarındaki su seviyesi, Girit'in kuzey bölgesine göre 70-75 santimetre daha yukarıda. Dolayısıyla o suyun hem yüksek basınç hem de kuvvetli rüzgarın etkisiyle güneye doğru sürüklenmesi, bizim kıyılarımıza suların çekilmesi olarak yansıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi haberi

Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı ve Dardanos sahillerinde deniz suyunun çekildiği gözlendi.

Deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle sahil kesimlerinde küçük adacıklar oluştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, Ege ve Marmara kıyılarında meydana gelen su çekilmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Boğazı ve Anadolu kıyılarında deniz suyunun çekilmesinin nedeninin kuvvetli rüzgar ve poyraz olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, yüksek basıncın suda ağırlık oluşturduğunu ifade etti.

Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki su seviyesinin farklı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla zaten geçmişe göre şu anda hem yüksek basınçtan kaynaklı hem de poyrazın Karadeniz'in Kilyos kıyılarına yığdığı su, Boğaz'dan şelale gibi akıyor. Bu akan su, poyraz ve yüksek basıncın etkisiyle Boğazlar yoluyla önce Kuzey Ege, sonra Güney Ege'ye doğru akıyor. Mesela şu anda Gökçeada kıyılarındaki su seviyesi, Girit'in kuzey bölgesine göre 70-75 santimetre daha yukarıda. Dolayısıyla o suyun hem yüksek basınç hem de kuvvetli rüzgarın etkisiyle güneye doğru sürüklenmesi, bizim kıyılarımıza suların çekilmesi olarak yansıyor.”

Türkoğlu, Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında meydana gelen depremlerin su çekilmesiyle alakası olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

“Santorini Adası'ndaki deprem fırtınası ile su çekilmesi arasında herhangi bir ilişki kurmak son derece yanlış çünkü oradaki faaliyetler, kırıklarla ilgili. Suların çekilmesi gibi açıklamalar son derece bilim dışı açıklamalar. Bazı kıyılarda suların çekildiğini görürken bazı kıyılarda suların yükseldiğini görmemiz zaten depremlerle ilgili olma fikrini çürütüyor. Tamamen rüzgar, yüksek basınç ve denizlerimiz arasındaki su seviye farkıyla alakalı. Üçünün bir arada olması buradaki kıyı bölgelerimizdeki suyun açığa doğru sürüklenmesine sebep oluyor, asıl sebep bu.”

Çekilmesi
Deniz
Kıyı
Yüksek

İlgili Haberler

Güney Koreli profesör 40 yıldır ülkesi ile Türkiye arasında gönül elçiliği yapıyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 11:30

Güney Koreli profesör 40 yıldır ülkesi ile Türkiye arasında gönül elçiliği yapıyor haberi

Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 10:20

Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi

Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 10:02

Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi

İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 09:41

İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 04:24

Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi

İBB Meclisinde, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri tartışıldı haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 20:30

İBB Meclisinde, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri tartışıldı haberi

Kırklareli’nde İl Encümeni toplandı haberi Kırklareli’nde İl Encümeni toplandı haberi Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi