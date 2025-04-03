CANiK, LAAD 2025’te ürünlerini sergiledi haberi

CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup şirketleri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Latin Amerika Havacılık ve Savunma Sanayi Fuarı'na (Latin America Aerospace & Defence – LAAD 2025) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika'daki büyük askeri alım projelerinin şekillendiği LAAD 2025, bölgedeki aktörleri, sektördeki küresel tedarikçileri ve karar vericileri bir araya getiriyor.

SYS Grup şirketlerinden CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems, fuarda güncel ve bölgedeki ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü çözümlerini tanıttı. Fuarda çeşitli ülkelerden farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yeni işbirliklerine imza atan CANiK, Brezilya başta olmak üzere bölge ülkelerindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Brezilya Ordusu'nun 12.7×99 mm M2 QCB ağır makineli tüfek ihalesini kazanarak bu pazarda önemli bir başarı elde eden CANiK, bireysel ve ağır silahlardaki geniş ürün yelpazesini fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Uzun yıllardır 30×113 mm topçu mühimmatlarını aktif olarak kullanan Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun ilgisini çeken bir diğer ürün ise AEI Systems tarafından üretilen, düşük geri tepme özelliği ve ayarlanabilir atış hızına sahip VENOM LR 30×113 mm orta kalibre top oldu.

UNIROBOTICS ise diğer grup şirketlerinin ortaya koyduğu silah sistemlerini güvenilir ve etkin birer platforma dönüştüren uzaktan komutalı silah kuleleriyle ilgi odağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup – CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, son dönemde grup şirketleri ürünlerinin bölge ülkeleri tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini belirtti.

Grup şirketlerinin başarılı ve güvenilir bir tedarikçi olduğuna vurgu yapan Aral, buradaki başarının bölge ülkelerinde yeni fırsatlara kapı araladığını ifade etti.

LAAD 2025'in grup şirketleri açısından çok verimli geçtiğine ve fuarda temelini attıkları işbirliklerini takip ederek bunları kalıcı iş ortaklıklarına dönüştürme gayretinde olacaklarına dikkati çeken Aral, “LAAD 2025'te gördüğümüz ilgi grup şirketlerinin ne kadar doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdi. Bize duyulan güveni sürdürmeye, Türk savunma sanayisini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.