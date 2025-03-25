CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nu ziyaret etti: haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinde, “Ben içeride başları dik, alınları açık, kendileriyle, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan, korkmayan, sadece korkakların korktuğu ama kendileri korkmayan 3 tane aslanla görüştüm.” dedi.

Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, dünyanın en tanınmış metropolüne belediye başkanı seçilen İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları Resul Emre Şahan, Murat Çalık ve gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettiğini söyledi.

İçinde bulunduğu atmosferden ve Türkiye'ye yaşatılan bu durumdan ülkeyi yönetenler adına utandığını belirten Özel, “Çünkü onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. 'Ekrem İmamoğlu'nu yenemedim, yenemiyorum, yenemeyeceğim, o zaman ondan kurtulacağım'. O kadar kolay sandılar. Hesap etmedikleri Saraçhane'deki milyonlar değil sadece, hesap etmedikleri geçen pazar günü bütün dünyanın ilgisini Türkiye'ye çeken 15,5 milyon insan. O da haberi olabilen, erişebilen, kalkıp gelebilen, ulaşabilen. Şimdi bütün dünya basını peşimizde. Bunu ben yapmadım, bu benim yarattığım ilgi değil. Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı haksızlığa, adaletsizliğe, rezalete milletin tepkisi.” diye konuştu.

Özgür Özel, milletin 15 Temmuz darbe girişiminde sandıktan çıkana sahip çıktığını anlatarak, “15 Temmuz'da biz de koştuk Meclis'e gittik. Bu ülkede iktidarların sandıkla değişmesine, halkın iradesine sahip çıkmışlardı. Şimdi de sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir.” ifadesini kullandı.

Elinde bastonla 96 yaşında merdiven çıkan kadının, sadece İmamoğlu'na sahip çıkmadığını aktaran Özel, aynı zamanda Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği kadına seçme ve seçilme hakkına da sahip çıktığını belirtti.

Özel, milletin, “Ben oturayım da memleket yansın” diyen zihniyete isyan ettiğini vurgulayarak, “Ben içeride başları dik, alınları açık, kendileriyle, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan, korkmayan, sadece korkakların korktuğu ama kendileri korkmayan 3 tane aslanla görüştüm. Aslanlar gibiler.” sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Özel, bu bayram AK Parti'nin ve MHP'nin seçmeniyle bayramlaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“CHP, bu bayrama kadar 16 muhalefet partisiyle Saraçhane'de, her bir ziyaretlerinde bayramlaştı, kucaklaştı. Bu bayram da Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık, iktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız?”