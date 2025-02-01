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Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi
Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
İstanbul’da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı açıldı haberi
Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi
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CHP’li Bulut’tan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti.Cezaevinde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP’li Bulut’tan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti.

Cezaevinde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ziyaret eden Bulut, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Ziyaret ettiği isimlerin yaptıkları bir şey olmadığını savunan Bulut, “Yaptıkları demokrasiye destek, gazetecilik, halka hizmet… Diğeri de Gezi olaylarında bir vatandaşın, herkesin gösterdiği duyarlılıkla orada olması. Onun dışında yaptıkları hiçbir suç yok. Haksızca orada tutuluyorlar.” dedi.

Can Atalay'ın milletvekilliği yapamadığını anımsatan Bulut, “Yasama görevlisi olarak söylüyorum, bu utancın içerisinde ben de varım. Kendi milletvekilinin hakkını koruyamamış bir Meclis var, bu da bize yeter.” diye konuştu.

Bulut, Tayfun Kahraman'ın da Anayasa Mahkemesinden bir an önce haksızlığın giderilmesini istediğini belirtti.

Ahmet Özer ile görüşmesine değinen Bulut, 95 gün geçmesine rağmen halen ortada bir iddianame olmadığını söyledi.

Rıza Akpolat'ın da moralinin iyi olduğunu ve herkese selam söylediğini aktaran Bulut, “Beşiktaş Belediyesinde çalışan emekçi dostlarına hizmetlere devam etmeleri gerektiğini ifade etti.” dedi.

Görüşmede Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Toktaş ile sohbet ettiklerini anlatan Bulut, Toktaş'ın, yaptığı işin tamamen habercilik olduğunu, onun huzuru içerisinde cezaevinde bulunduğunu ifade ettiğini aktardı.

Bulut, “Sorumluluğunu bilen, dürüst, yaptığı iş konusunda hiç kimsenin en küçük eleştiri yapamayacağı bir insan Suat Toktaş. Bugün o içerideyse gazetecilik mesleği şu an tutuklu.” şeklinde konuştu.

Ziyaret ettiği isimlerin tamamen siyasi gerekçelerle cezaevinde olduğunu iddia eden Bulut, “Hukuki hiçbir dayanakları yok. Bu, tümüyle iktidarın oy kaybını engellemeye yönelik bir operasyonu. Bu arkadaşlarımıza gönülden destek vermek gerekiyor.” diye konuştu.

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da gün içerisinde cezaevine ziyarette bulundu.

Başkan
Bulut

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