Çınarcık’ta Kaymakamlık tarafından kurulan tesis turizme katkı sunacak haberi

Yalova'nın turizm merkezlerinden Çınarcık ilçesinde Kaymakamlık tarafından kurulan sosyal tesis, özellikleriyle turizme katkı sağlayacak.

Çınarcık Kaymakamlığınca ilçeye bağlı Teşvikiye Beldesi'nde kurulan Yeşil Mavi Sosyal Tesis, Vali Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla açıldı.

Erikli Şelalesi, Delmece Yaylası ve Dipsiz Göl güzergahında yer alan, özellikle yaz mevsiminde yoğun turistin uğrak alanı olan bölgede açılan tesis, Çınarcık'ın turizm potansiyelini artıracak.

Vali Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teşvikiye'nin ilçenin en güzel ve en yeşil bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bölgede çok güzel bir tesisi açtıklarını ifade etti.

Bölgeye gelecek misafirlerin çok güzel ağırlanacağı bir mekan kazandırıldığına vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

“Böyle bir sosyal tesise ihtiyacımız vardı. Bizim Yusuf valimiz döneminden gelen eski bir projemiz vardı. Biz onu tekrar canlandırmak istiyoruz. Bu şekilde yeni sosyal tesislerin kurulması, kırsal kalkınma noktasında teşvik edeceğimiz üretimin bir birine entegre edilmesi noktasında yürütmüş olduğumuz bir proje var. Bu projeyle de çok örtüşüyor. Dolayısıyla ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkesi buraya davet ediyorum. Yalova'ya gelecek misafirlerimizi de burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz.”

Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak da turizm amaçlı gelen misafirlere uygun fiyatlı kaliteli hizmet sunulacağını aktardı.

Özellikle bölgede bulunan Erikli Şelalesi, Dipsiz Göller, Delmece Yaylası ve barındırdığı doğayı insanlara tanıtmak istediklerini anlatan Atak, şöyle konuştu:

“ATV ve atlı safari turları ile sosyal tesisimizdeki birçok imkanı sunan alanımız mevcut. Burası kar amacı güden bir kuruluş değil. Burada standartların çok altında fiyatlarla biz hizmet vereceğiz. Tamamen sosyal tesis mantığıyla kurulmuş bir yer burası. Fiyatlarımız vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek. Herkesi buraya bekliyoruz.”

Açılışa, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.