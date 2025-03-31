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Demirköy Kaymakamı Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı.Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün ile İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.Polis ve jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan B...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Demirköy Kaymakamı Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı haberi

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün ile İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bayram, bayram boyunca huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin kutsal bir görev icra ettiğini dile getiren Bayram, “Fedakarca görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyor, bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

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