Denizli’de Sulama Suyunu Kirleten Belediyeye Ceza

Denizli’de, sulama suyunun kirlenmesi nedeniyle çiftçilerin ürün veriminde yaşanan düşüş üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) atık sularını arıtmadan Ellez Deresi’ne boşalttığı belirlendi.

Merkezefendi İlçesi Sevindik Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen bu usulsüz deşarj yalnızca Ellez Deresi’ni değil aynı zamanda Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait Sol Sahil Sulama Kanalı’nı da olumsuz etkiledi. Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda çevre kirliliğine neden olan belediye kurumuna 1 milyon 671 bin 844 TL tutarında idari para cezası verildi.

Ayrıca Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na konu ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.