Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Kadir Gecesi idrak edildi haberi

Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Karabük'te vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şeyh Edebali Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz öncesinde vaaz dinledi.

Hafız Mustafa Özyılmaz namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu, yapılan duanın ardından vatandaşlar teravih namazını kıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince namaz çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

– Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa ve Mehmet Ali Paşa camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kıldı.

– Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

– Karabük

Yeşil Mahallesi'ndeki Yeşil Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Dinlenen vaaz sonrası Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği Kadir Gecesi programında dua edildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.