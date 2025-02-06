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Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
Çanakkale’de depremde hayatını kaybedenleri anmak için “sessiz sürüş” gerçekleştirildi haberi
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
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Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisinde "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı.İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük felaketle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi

Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadığını söyledi.

Depremde yaşamını yitirenleri unutmadıklarını ve depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Gegeoğlu, “Kolay değil 11 ilimizde binlerce insanımızın öldüğü ve milyonlarca insanın etkilendiği bir acı yaşadık. Biz bu acıyı 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde de yaşamıştık. O depremden yeterli dersleri çıkaramadık ve hemen akebinde 2023'te daha büyük bir depremle karşılaştık.” dedi.

Gegeoğlu, Türkiye'nin olası İstanbul depremine ciddi hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mutlu Kırman ve CHP Grup Başkanvekili Mustafa Üstün de depreme hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

– Sarıçam'ın Kayalıköy Barajı açıklaması

Üstün, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi ile ilgili açıklamasına da değindi.

Sarıçam'ın konuşmasında Edirneliler için kullandığı ifadelerin doğru olmadığını aktaran Üstün, milletvekilinin Edirnelilerden özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Gegeoğlu da Edirne Belediyesi ve DSİ arasındaki resmi anlaşma sonucu barajdan kente su sağlandığını belirtti.

AK Partili İl Genel Meclisi Üyesi Serdar Özvatan ise Edirne'nin su ihtiyacının karşılanması için hükümetin gerekli çalışmayı yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından komisyon raporları sunuldu.

Edirne

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