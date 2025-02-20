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Edirne ve Tekirdağ’da 14 düzensiz göçmen yakalandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.Ekipler yaptıkları...