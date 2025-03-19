SON DAKİKA
Tekirdağ’da deniz ulaşımına lodos engeli haberi
CHP Genel Başkanı Özel, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi
Fırtınanın Balıkesir’den sürüklediği tekne Çanakkale’de bulundu haberi
Çanakkale’de sanayi sitesindeki yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Edirne’de “ani hava değişimi” zirai ürünlerin gelişimini durdurdu haberi
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Balıkesir’de lise öğrencilerine “Mavi Vatan”ın önemi anlatıldı haberi
Bilecik’te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan hafif ticari araç ulaşımı aksattı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına lodos engeli haberi
CHP Genel Başkanı Özel, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi
Fırtınanın Balıkesir’den sürüklediği tekne Çanakkale’de bulundu haberi
Çanakkale’de sanayi sitesindeki yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Edirne’de “ani hava değişimi” zirai ürünlerin gelişimini durdurdu haberi
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Balıkesir’de lise öğrencilerine “Mavi Vatan”ın önemi anlatıldı haberi
Bilecik’te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan hafif ticari araç ulaşımı aksattı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de “ani hava değişimi” zirai ürünlerin gelişimini durdurdu haberi

Edirne’de “ani hava değişimi” zirai ürünlerin gelişimini durdurdu haberi

- Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: - "Soğuk hava, ekilen ayçiçeğinin geç çıkmasına neden olur. Normal şartlarda toprak sıcaklığı iyi olduğunda ayçiçeği bir hafta içinde çıkması lazım. Ancak böyle soğuk olunca 20 güne kadar toprak altına kalabiliyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de “ani hava değişimi” zirai ürünlerin gelişimini durdurdu haberi

Edirne'de hava sıcaklıklarındaki ani düşüş tarlada ekili olan zirai ürünlerin gelişimini duraklatırken, meyve ağaçlarında yer yer çiçek dökülmelerine neden oldu.

Bölgede sıcaklıklar hafta başında düşüşe geçti.

Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Edirne'nin yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı etkili oldu.

Ani hava değişimiyle ekili ürünlerin gelişimi yavaşladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine son günlerde soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Sıcaklıklarda ciddi bir düşüş olduğunu belirten Arabacı, “Eskilerin 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' deyimi vardı. Bu yılda da bunu yaşıyoruz. Mart ayında havalar hiç ummadığımız kadar sıcak olabiliyor, bazen de böyle dondurucu soğuklar oluyor.” dedi.

Arabacı, şubat ve mart aylarının ilk yarısının sıcak geçmesinin ardından üreticilerin ayçiçeğinde erken ekim yaptığını ifade etti.

Havaların ısınması ve toprağın tava gelmesiyle kentte ayçiçeği ekiminin büyük bölümünün tamamlandığını anlatan Arabacı, “Soğuk hava ekilen ayçiçeğinin geç çıkmasına neden olur. Normal şartlarda toprak sıcaklığı iyi olduğunda ayçiçeği bir hafta içinde çıkması lazım. Ancak böyle soğuk olunca 20 güne kadar toprak altına kalabiliyor. Bu soğuklar ürünün çıkışını erteleyecektir. Ama çok büyük sorunlar yaşanacağını düşünmüyorum. Soğuk hava geçişi inşallah ürünlere zarar vermez.” diye konuştu.

İlgili Haberler

Kocaeli’de inşattan düşen işçi ağır yaralandı haberi
Yerel
19 Mart 2025, 13:24

Kocaeli’de inşattan düşen işçi ağır yaralandı haberi

Kırklareli’nde DSİ yatırımlarıyla 66 bin 930 dekar tarım arazisi suya kavuştu haberi
Yerel
19 Mart 2025, 13:10

Kırklareli’nde DSİ yatırımlarıyla 66 bin 930 dekar tarım arazisi suya kavuştu haberi

Bursa’da tarım lisesinin öğrencileri yetiştirdikleri ürünlerle iftar sofraları kuruyor haberi
Yerel
19 Mart 2025, 13:04

Bursa’da tarım lisesinin öğrencileri yetiştirdikleri ürünlerle iftar sofraları kuruyor haberi

Bilecik Valisi Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Yerel
19 Mart 2025, 13:04

Bilecik Valisi Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi

Sakarya’da şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı haberi
Yerel
19 Mart 2025, 12:40

Sakarya’da şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı haberi

Edirne’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
19 Mart 2025, 12:40

Edirne’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi Mimarisiyle dikkati çeken SBÜ Tıbbiye Camisi ibadete açıldı haberi Mimarisiyle dikkati çeken SBÜ Tıbbiye Camisi ibadete açıldı haberi