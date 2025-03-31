Edirne’de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi

Tarih, kültür ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini değerlendirmek için kente gelen ziyaretçiler, Selimiye Camisi başta olmak üzere camileri ve tarihi çarşıları gezdi.

Kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerini tatmak için sıraya giren ziyaretçiler, ciğercilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluşturdu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, kentte bayram hareketliliği yaşandığını söyledi.

İstanbul ve çevre illerden binlerce ziyaretçinin kente geldiğini belirten İmrak, “Edirne her bayramda olduğu gibi yine çok yoğun, tava ciğerine ilgi her zamanki gibi fazla. Tüm ciğercilerde sıra var. Bu durum esnafımızın yüzünü güldürüyor. Kaliteden ve hizmetten ödün vermemek için ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Şekerlemeci Necat Yavuz ise bayram tatili yoğunluğunun esnafın yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Son yılların en kalabalık bayramlarından birinin yaşandığını ifade eden Yavuz, “Bereketli bir bayram yaşıyoruz. Havanın güzel gitmesi de çok iyi oldu.” diye konuştu.

– Ziyaretçilerden Edirne'ye tam not

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen Bayram Aladağ, Edirne'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

Kenti ilk kez ziyaret ettiğini anlatan Aladağ, “Selimiye'yi ziyaret edip namazımızı kıldık. Tava ciğerini yedik. Çok güzel, eğlenceli ve neşeli bir şehir. Edirne'de huzur bulduk. Ailemizle güzel bir bayram geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan gelen Ömer Eski de kentin tarihi ve kültürel yapılarından çok etkilendiğini belirtti.