HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi

Edirne’de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi

EDİRNE (AA) - Tarih, kültür ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu oluştu.Bayram tatilini değerlendirmek için kente gelen ziyaretçiler, Selimiye Camisi başta olmak üzere camileri ve tarihi çarşıları gezdi.K...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi

Tarih, kültür ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini değerlendirmek için kente gelen ziyaretçiler, Selimiye Camisi başta olmak üzere camileri ve tarihi çarşıları gezdi.

Kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerini tatmak için sıraya giren ziyaretçiler, ciğercilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluşturdu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, kentte bayram hareketliliği yaşandığını söyledi.

İstanbul ve çevre illerden binlerce ziyaretçinin kente geldiğini belirten İmrak, “Edirne her bayramda olduğu gibi yine çok yoğun, tava ciğerine ilgi her zamanki gibi fazla. Tüm ciğercilerde sıra var. Bu durum esnafımızın yüzünü güldürüyor. Kaliteden ve hizmetten ödün vermemek için ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Şekerlemeci Necat Yavuz ise bayram tatili yoğunluğunun esnafın yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Son yılların en kalabalık bayramlarından birinin yaşandığını ifade eden Yavuz, “Bereketli bir bayram yaşıyoruz. Havanın güzel gitmesi de çok iyi oldu.” diye konuştu.

– Ziyaretçilerden Edirne'ye tam not

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen Bayram Aladağ, Edirne'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

Kenti ilk kez ziyaret ettiğini anlatan Aladağ, “Selimiye'yi ziyaret edip namazımızı kıldık. Tava ciğerini yedik. Çok güzel, eğlenceli ve neşeli bir şehir. Edirne'de huzur bulduk. Ailemizle güzel bir bayram geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan gelen Ömer Eski de kentin tarihi ve kültürel yapılarından çok etkilendiğini belirtti.

İlgili Haberler

Tekirdağ’da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında haberi
Yerel
31 Mart 2025, 17:34

Tekirdağ’da bir kişinin bıçakla öldürüldüğü kavga güvenlik kamerasında haberi

CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane’de konuştu: haberi
Yerel
31 Mart 2025, 16:44

CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane’de konuştu: haberi

Tunca Nehri havzasında çeltik ekimi alanları nehirdeki su seviyesine göre belirlenecek haberi
Yerel
31 Mart 2025, 15:00

Tunca Nehri havzasında çeltik ekimi alanları nehirdeki su seviyesine göre belirlenecek haberi

Demirköy Kaymakamı Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 14:30

Demirköy Kaymakamı Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı haberi

Yerlileştirilen büyük ölçekli 3 boyutlu metal yazıcılar, Türk sanayisinin gücüne güç katıyor haberi
Yerel
31 Mart 2025, 13:34

Yerlileştirilen büyük ölçekli 3 boyutlu metal yazıcılar, Türk sanayisinin gücüne güç katıyor haberi

En lezzetli peynir helvası için 35 yıldır çalışıyor haberi
Yerel
31 Mart 2025, 12:24

En lezzetli peynir helvası için 35 yıldır çalışıyor haberi

Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi Enez Kaymakamı Tutal, kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutladı haberi Enez Kaymakamı Tutal, kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutladı haberi