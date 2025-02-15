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KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi
Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi
Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi
GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi
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Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.L.E'nin kullandığı 22 AB 259 plakalı cip, Kuvayi Milliye Bulvarı'nda G.Y'nin idaresindeki 06 CKA 427 plakalı ciple çarpıştı.Kazada sürücü G.Y. ile diğer araçta yolcu olara...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Edirne'de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

L.E'nin kullandığı 22 AB 259 plakalı cip, Kuvayi Milliye Bulvarı'nda G.Y'nin idaresindeki 06 CKA 427 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücü G.Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan D.E. ve İ.S.C. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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