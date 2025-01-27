Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Yıldırım ve Tülek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki 140 fotoğrafı inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Halk, bayrak, özgürlük”, “Haber” kategorisinde Ali Atmaca'nın “Her yer Filistin” isimli fotoğraflarını tercih eden Yıldırım, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Garry Lotulung'un “Kuyruklu yıldız ve volkan” adlı fotoğrafını seçti.

Yıldırım, “Günlük Hayat” kategorisinde Özgün Tiran'ın “Keyfi yerinde”, “Spor” kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın “Şükür” adlı fotoğrafına oy verdi.

– Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ise “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Kutlamalar” başlıklı fotoğrafını tercih ederken, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Alper Tüydeş’in “Otlar arasında” isimli fotoğrafını seçti.

Tülek, “Haber” kategorisinde Barış Seçkin'in “Dış işleri” karesine oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde Himanshu Sharma’nın “Güneşi yutan deve” adlı fotoğrafını seçen Tülek, “Spor” kategorisinde ise Cemal Yurttaş’ın “Gitme dur” adlı fotoğrafını tercih etti.