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Edirne’de polisler tanıtım standı açtı haberi

- Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun: - "Türkiye ortalamasının altında bir kaza sayısına ulaşmak istiyoruz. Önemli çalışmalarımız var. Asayiş ile ilgili birçok konuda Türkiye ortalamasının ciddi anlamda altındaki suç oranlarını yakalamış bulunmaktayız"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de polisler tanıtım standı açtı haberi

Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tanıtım standı açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan stantlarda mesleği tanıttı.

Birimleri tanıtan broşürler ile çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte narkotik köpeği de ilgi odağı oldu.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun stantları gezerek polislerle sohbet etti.

Karaburun, çocuklara “Edirne kızancıkları” adlı boyama kitabı, boya kalemi ve üzerinde polis fotoğrafının yer aldığı “Kahramanlar her yerde” yazılı yap boz hediye etti, vatandaşlara polis rozeti taktı.

Karaburun, gazetecilere, huzur ve güvenin sağlanması için polis ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Trafikle ilgili önemli hedeflerinin olduğunu belirten Karaburun, “Türkiye ortalamasının altında bir kaza sayısına ulaşmak istiyoruz. Önemli çalışmalarımız var. Asayiş ile ilgili birçok konuda Türkiye ortalamasının ciddi anlamda altındaki suç oranlarını yakalamış bulunmaktayız. Edirne polisi için gurur verici bir çalışma. Bu bizim için yeterli değil her geçen gün daha iyiye yürüyeceğiz ve daha iyisi için çalışacağız.” dedi.

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