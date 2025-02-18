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Edirne’de şehit oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı haberi

EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in oğluna, 4. yaş gününde sürpriz kutlama yapıldı.İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Ülkü Ocakları Edirne Şubesi Başkanı Cihan Çetin ve Türkiy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de şehit oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı haberi

MHP Edirne İl Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in oğluna, 4. yaş gününde sürpriz kutlama yapıldı.

İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Ülkü Ocakları Edirne Şubesi Başkanı Cihan Çetin ve Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, şehit ailesinin evini ziyaret ederek, Melih Yiğit'in doğum gününü kutladı.

Kendisi için hazırlanan pastayı kesen çocuğa, hediyeler de verildi.

Şehidin Tokat'taki kabrine ziyarette bulunmak isteyen Melih ve annesi için alınan uçak biletleri de aileye teslim edildi.

Anne Özlem Yiğit, Tokluoğlu ve beraberindekilere, kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Tokluoğlu, AA muhabirine, Yiğit ailesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ilettiklerini söyledi.

Şehidin emaneti evladının ad gününü kutladıklarını belirten Tokluoğlu, “Genel Başkanımız Bahçeli'nin, sağlığına dua eden ailemize desteklerinin tam olduğunu ilettik. Şehitlerimizin emanetlerine canımız pahasına sahip çıkacağız.” dedi.

Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, 7 Eylül 2021'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olmuştu.

Yiğit

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