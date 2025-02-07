SON DAKİKA
Bakan Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde konuştu: haberi
Sakarya’da 6 saatte 3 hastaya böbrek nakli yapıldı haberi
Karmod Plastik’ten otellere yangın suyu fom depolama tankı çözümü haberi
Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi
Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı haberi
İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi haberi
Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi
Çanakkale’de gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi haberi
Balıkesir’de “6 Şubat’ın Balıkesirli Kahramanları” paneli düzenlendi haberi
YÖK Başkanı Özvar, “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi
Bakan Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde konuştu: haberi
Sakarya’da 6 saatte 3 hastaya böbrek nakli yapıldı haberi
Karmod Plastik’ten otellere yangın suyu fom depolama tankı çözümü haberi
Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi
Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı haberi
İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi haberi
Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi
Çanakkale’de gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi haberi
Balıkesir’de “6 Şubat’ın Balıkesirli Kahramanları” paneli düzenlendi haberi
YÖK Başkanı Özvar, “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi

Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara "olay yeri" canlandırmasıyla dikkat çekildi.Edirne Yeşilay Şubesi, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi.Etkinlik kapsamı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara “olay yeri” canlandırmasıyla dikkat çekildi.

Edirne Yeşilay Şubesi, “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla “olay yeri” canlandırması yapıldı.

Notlarda tütün kullanımına bağlı “gırtlak kanseri”, “KOAH”, “inme” ve “kalp krizi” nedeniyle ölüm gibi sigaranın zararlarının vurgulandığı uyarılar yer aldı.

Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tütün kullanımının pek çok ölümcül hastalığa neden olduğunu söyledi.

Tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bayrak, “Bu ölümlerin 1.2 milyondan fazlası pasif içicilikten kaynaklanıyor, 65 bini ise çocuklar arasında gerçekleşiyor. Tütün bağımlılığı insan sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de her yıl 100 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta dahi bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz.” dedi.

Bayrak, tütün ürünlerinin içinde bulunan zehirli maddeleri içen kişi kadar ortaya çıkan dumanla çevredeki insanların da etkilediğine dikkati çekti.

Tütün kullanımıyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği çalışmalarının önem taşıdığını anlatan Bayrak, “Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz danışanlarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yol gösterici oluyor.” diye konuştu.

Sigara
Tütün

İlgili Haberler

Tekirdağ’da bir kişinin cep telefonu ile parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 15:20

Tekirdağ’da bir kişinin cep telefonu ile parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul Atlas Üniversitesinden epilepsinin farkındalığına yönelik değerlendirme haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 15:14

İstanbul Atlas Üniversitesinden epilepsinin farkındalığına yönelik değerlendirme haberi

AA muhabirleri uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüller aldı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 15:05

AA muhabirleri uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüller aldı haberi

İstanbul’da aile kurumunun korunması için işbirliği protokolü imzalandı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 15:05

İstanbul’da aile kurumunun korunması için işbirliği protokolü imzalandı haberi

Bursa merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 15:05

Bursa merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı haberi

Deloitte, Futbol Para Ligi 2025 raporunu paylaştı haberi
Yerel
7 Şubat 2025, 14:40

Deloitte, Futbol Para Ligi 2025 raporunu paylaştı haberi

Kırklareli İl Genel Meclisinin bu ayki toplantıları sona erdi haberi Kırklareli İl Genel Meclisinin bu ayki toplantıları sona erdi haberi Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı haberi Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı haberi