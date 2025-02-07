Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi

Edirne'de, sigaranın insan sağlığına verdiği zararlara “olay yeri” canlandırmasıyla dikkat çekildi.

Edirne Yeşilay Şubesi, “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında delil numaralandırmayla işaretlenen sigara izmaritleri ve sigaranın zararlarının anlatıldığı notlarla “olay yeri” canlandırması yapıldı.

Notlarda tütün kullanımına bağlı “gırtlak kanseri”, “KOAH”, “inme” ve “kalp krizi” nedeniyle ölüm gibi sigaranın zararlarının vurgulandığı uyarılar yer aldı.

Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tütün kullanımının pek çok ölümcül hastalığa neden olduğunu söyledi.

Tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bayrak, “Bu ölümlerin 1.2 milyondan fazlası pasif içicilikten kaynaklanıyor, 65 bini ise çocuklar arasında gerçekleşiyor. Tütün bağımlılığı insan sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de her yıl 100 bin kişi tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta dahi bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz.” dedi.

Bayrak, tütün ürünlerinin içinde bulunan zehirli maddeleri içen kişi kadar ortaya çıkan dumanla çevredeki insanların da etkilediğine dikkati çekti.

Tütün kullanımıyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği çalışmalarının önem taşıdığını anlatan Bayrak, “Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Kurulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla çağrı alan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz danışanlarımızın bağımlılıkla mücadelesinde yol gösterici oluyor.” diye konuştu.