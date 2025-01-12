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Tekirdağ’da çalıntı motosikletle kaza yapan kuşkulu yaralandı
Edirne’deki tarihi hamam müze olacak
Edirne’den kısa kısa
İstanbul’da sağanak aralıklarla tesirli oluyor
Tekirdağ’a Macar turist ilgisi
Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
Bahattin Sofuoğlu, birinci sefer yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası’nda sürpriz peşinde:
Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu
Kocaeli’de kömür fabrikasında çıkan yangın denetim altına alındı
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Edirne’den kısa kısa

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Edirne’den kısa kısa

EDİRNE (AA) – Edirne'de Kur'an kursu öğrencilerine el emeği atkı ve bere hediye edildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Kadın Kolları Gönüllüleri ve Lala Şahin Paşa Kur'an Kursu öğrencileri atkı ve bereler üretti.

Muradiye ve Akşemseddin 4-6 yaş Kur'an kurslarında düzenlenen programla öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa katılan Edirne Müftüsü Ercan Aksu emeği geçenlere teşekkür etti.

– Aksu inşaatı süren yatırımı inceledi

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, yatılı hafızlık Kur'an kursu inşaatını inceledi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin destekleriyle yapımına başlanan kursun kaba inşaatı tamamlandı.

Aksu inşaatı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

– Keşan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Edirne Vali Yardımcısı Ömer Sevgili başkanlığında Keşan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan OSB Müdürü Rıza Taşlıtepe ve OSB teknik heyetinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda Keşan OSB'de yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Edirne
Keşan
Osb

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