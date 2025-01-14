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Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu
Edirne’den kısa kısa
Bursa’da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Sadakataşı Derneğinden İdlib’de 600 aileye kumanya yardımı
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı
Pasifik Eurasia’nın odağında Orta Koridor’da demir yolu nakliyatını büyütmek var
Sakarya’da 1 kişi silahla yaralandı
İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret
ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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Edirne’den kısa kısa

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Edirne’den kısa kısa

EDİRNE (AA) – Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK takviye verecek.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya nazaran, TÜBİTAK 1003-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları çağrısı kapsamında, Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz’ın yürütücülüğünde hazırlanan “Otizm Spektrum Bozukluğunda Potansiyel Yeni Teşhis ve Tedavi Stratejilerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinden araştırmacıların iştirakiyle hazırlanarak 3 milyon lira bütçe ile yürütülecek. Proje takımında Prof. Dr. Elvan Bakar, Dr. Öğr. Üyesi Z. Ayça Çevikelli Yakut, Doç. Dr. Ruhan Deniz Topuz ve Dr. Öğr. Üyesi Gözde Aktürk yer alıyor. Ayrıyeten, Ayça Erek Şendil ve Zeynep Erim bursiyer olarak projede görev alacak.

-Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Uluslararası Projeye Katılacak

Eğitim Fakültesi Alman Lisanı Eğitimi Anabilim Kolu öğretim elemanı Arş. Gör. Rahim Şentürk, Avrupa’nın lisan çeşitliliğini desteklemeyi amaçlayan milletlerarası COST Action CA23105 projesinin çalışma kümesine kabul edildi. Şentürk, proje kapsamında dijitalleşmenin medya ve lisan üzerindeki tesirlerini araştırarak, lisan çeşitliliğinin korunmasına yönelik katkılarda bulunacak.

-CHP Edirne Bayan Kolları, Zübeyde Hanım’ı andı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Bayan Kolları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Başkan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ı vefatının 102. yılında rahmet ve minnetle andı.

CHP Edirne Bayan Kolları Başkanlığı yayımladığı iletide, Zübeyde Hanım’ın yalnızca Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi değil, birebir vakitte Türk milletinin bağımsızlık gayretine ve Cumhuriyet’in temellerinin atılmasına büyük katkı sağlayan güçlü bir bayan figürü olduğunu belirtildi.

Zübeyde Hanım’ın, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün hayatındaki en bedelli figürlerden biri olduğuna dikkat çekilirken, birebir vakitte bayanların toplumdaki yerini güçlendirmek ve eşit haklara sahip olmalarını sağlamak ismine atılan adımların öncüsü olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“CHP Bayan Kolları olarak, Zübeyde Hanım’ın mirasını yaşatmaya, Türk bayanının hakları ve eşitlik çabasına her alanda katkı sağlamaya devam edeceğimizi bir kere daha vurguluyoruz. Bayanların gücünden, bilgisinden ve dayanışmasından aldığımız ilhamla, toplumda daha adil, eşitlikçi ve özgür bir hayat için çalışmaya devam edeceğiz.

Zübeyde Hanım’ın ruhunu yaşatmak ve onun müsaadeden giderek Türk bayanının daha güçlü, daha özgür ve eşit haklara sahip bir formda var olabilmesi için uğraşımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Zübeyde Hanım’ı bir defa daha rahmet ve minnetle anıyor; tüm bayanların eşitlik ve özgürlük gayretine olan bağlılığımızı yineleyerek, Cumhuriyetimizin bayana verdiği hakların, her bir bayanın hayatına kıymet katmaya devam edeceğini vurguluyoruz.”

Bayan

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