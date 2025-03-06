Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu haberi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında emniyet görevlileriyle orucunu açtı.

Aksoy, programdaki konuşmasında, ilçenin güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Emniyet mensuplarının zor şartlar altında görev yaparak toplumun huzuru ve güvenliği için fedakarlık gösterdiklerini belirten Aksoy, “Esenyurt'un güvenli ve huzurlu bir ilçe olarak gelişmesinde sizlerin emeği çok büyük. Polis teşkilatımızın her zaman yanındayız ve desteğimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Programda, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Fatih Akman ve Mehmet Sadık Ulusoy, Polis Merkezi Amiri Başkomiser Enes Tüzer, Olay Yeri İnceleme Grup Amiri Komiser Aslı Öksüz ve emniyet görevlileri de yer aldı.