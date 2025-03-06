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Edirne Eski Cami’de “kılıçla hutbe” geleneği asırlardır sürüyor haberi
TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ’da mola verdi haberi
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
Gelibolu’daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı haberi
Bursa’da “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu haberi
İstanbul’daki sağlık tesislerinin yüzde 80’i depreme dayanıklı hale getirildi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında emniye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu haberi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında emniyet görevlileriyle orucunu açtı.

Aksoy, programdaki konuşmasında, ilçenin güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Emniyet mensuplarının zor şartlar altında görev yaparak toplumun huzuru ve güvenliği için fedakarlık gösterdiklerini belirten Aksoy, “Esenyurt'un güvenli ve huzurlu bir ilçe olarak gelişmesinde sizlerin emeği çok büyük. Polis teşkilatımızın her zaman yanındayız ve desteğimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Programda, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Fatih Akman ve Mehmet Sadık Ulusoy, Polis Merkezi Amiri Başkomiser Enes Tüzer, Olay Yeri İnceleme Grup Amiri Komiser Aslı Öksüz ve emniyet görevlileri de yer aldı.

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