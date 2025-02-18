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Esenyurt Belediyesinden özel çocuklar için bilim atölyesi haberi
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu’ndan Yüceer’e ziyaret haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel’den Vali Aktaş’a ziyaret haberi
Bursa’da Osman Hamdi Bey’in tablolarının yorumlandığı eserlerden oluşan sergi açıldı haberi
Yalova’da bulundukları cip çamura saplanınca mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk diyaliz ünitesi hizmete başladı haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da tersanede gemi tamiri sırasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı haberi
Tekirdağ’da girişimci kadınlara e-ticaretle pazarlama eğitimi verildi haberi
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Esenyurt Belediyesinden özel çocuklar için bilim atölyesi haberi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, özel çocukların sosyal yaşama uyumunu desteklemek amacıyla ''Bilim Atölyeleri''ni hayata geçirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftanın 5 günü eğitim verilen atölyele...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Esenyurt Belediyesinden özel çocuklar için bilim atölyesi haberi

Esenyurt Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, özel çocukların sosyal yaşama uyumunu desteklemek amacıyla ''Bilim Atölyeleri''ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftanın 5 günü eğitim verilen atölyelerde özel çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde, güneş sistemi, gezegenler, besin zinciri ve asteroitler gibi birçok farklı bilimsel konuda bilgi edinme fırsatı buluyor.

Uygulamalı deneylerin de yapıldığı atölyelerde çocuklar öğrendiklerini pekiştiriyor ve bilimin eğlenceli yönlerini keşfediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen Bilgisi öğretmeni Aslı Duygu, çocukların, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimlere katıldığını, diğer arkadaşlarıyla hem eğitim aldıklarını hem de çeşitli aktiviteler, deneysel çalışmalar ve soru çözümleriyle sosyalleşme imkanı bulduklarını belirtti.

Okuldaki öğretmen ve velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Duygu, “Bu da bizi çok mutlu ediyor. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman özel gereksinimli öğrencilerimizin yanındayız ve destekçisiyiz.” ifadelerini kullandı.

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