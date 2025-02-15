Esenyurt’ta ters yönde giden minibüsün sürücüsüne para cezası uygulandı haberi

İstanbul Esenyurt'ta ters yönde ilerleyen minibüsün sürücüsüne 18 bin 534 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Arif Caddesi'nde ters istikamette seyreden ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan minibüs sürücüsüne yönelik çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen minibüsün sürücüsü T.Ç'ye 18 bin 534 lira ceza uygulandı.
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