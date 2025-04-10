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Fatih Belediyesi, tarihi Mısır Çarşısı’nda ilaçlama yaptı haberi

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde haşereyle mücadele amacıyla ilaçlama çalışması başlattı. Belediye ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte haşereleri önlemeye yönelik İstanbul'un tarihi ve turistik ...

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Anadolu Ajansı Yönetici
Fatih Belediyesi, tarihi Mısır Çarşısı’nda ilaçlama yaptı haberi

Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde haşereyle mücadele amacıyla ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte haşereleri önlemeye yönelik İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Mısır Çarşısı ve çevresinde ilaçlama yaptı.

Bölgedeki çöp kovaları, yeraltı çöp konteynırları ve rögar kapaklarını ilaçlayan ekiplerce, çarşının farklı noktalarına fare kapanları yerleştirildi.

Çarşı ve çevresindeki noktalara, haşere sorunu yaşanmaması adına çözümlerin yazılı olduğu afişler de asıldı.

İlaçlama çalışmalarının tarihi ve turistik merkezlerde devam edeceği öğrenildi.

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