Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, UİB’i ziyaret etti: haberi

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ile beraberindeki heyet, Uludağ İhracatçı Birliklerini (UİB) ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Hamalainen, Finlandiya Konsolosu Merja Karkkainen, Finlandiya Ticaret Ataşesi Joona Selin, Team Finland Koordinatörü Esra Demirci Akyol, Business Finland Kıdemli Uzmanı Nilüfer Alapınar ve Pelin Gökçek Adıyaman, UİB yönetimi ile bir araya geldi.

Ziyarette, heyete UİB'in çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yaptığı konuşmada, birlik olarak Türkiye'nin ihracatı ve ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

Finlandiya'nın Türkiye'nin önemli pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“Birliğimiz olarak, tüm alt birlik ve sektörlerimizle 2024 yılında yaptığımız 70 milyon dolarlık ihracatla iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirdik. Her yıl Finlandiya'ya başta otomotiv sektörü olmak üzere farklı sektörlerden düzenli ve istikrarlı bir şekilde ihracatımız sürüyor. Bu ziyaretin ve karşılıklı çalışmalarımızın iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine inanıyorum.”

Büyükelçi Hamalainen da Bursa'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra farklı potansiyelleri ve üretken yapısıyla özel bir şehir olduğunun altını çizen Hamalainen, “Uludağ İhracatçı Birlikleri, AR-GE, inovasyon ve yeşil dönüşüme verdiği değer, ülke ekonomisine güç katan ihracat çalışmalarıyla Bursa'nın dünyada kabul gören değerlerinden biri. Çalışmalarınızı yakından ve takdirle takip ediyoruz. İki ülke arasındaki dostluğun ekonomik köprüleri güçlendirmesini ve görüşmelerimizin karşılıklı faydalar getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sektörel değerlendirmeler ve yeni işbirliği imkanlarının görüşülmesinin ardından ziyaret sona erdi.

Ziyarette, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Finlandiya Fahri Konsolusu Pınar Taşdelen Engin, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan da yer aldı.