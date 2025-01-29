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Gelibolu Belediyesinin “E-Ruhsat Projesi” tanıtıldı haberi
Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 32. Sinerji Toplantısı’nda konuştu: haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, BTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu: haberi
Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi
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Çanakkale’de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu haberi
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Gelibolu Belediyesinin “E-Ruhsat Projesi” tanıtıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu Belediyesinin “E-Ruhsat Projesi” tanıtıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) – Gelibolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “E-Ruhsat Projesi”nin tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyenin meclis salonunda düzenlenen toplantıya ilçede faaliyet gösteren proje müellifleri, mimarlar ve mühendislerin katıldı.

Toplantıda, proje sayesinde ruhsat işlemlerinin belediyeye gelmeden de yapılabileceği anlatıldı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı konuşmada, projenin 1 Şubat'ta başlayacağını belirterek, “Artık ruhsat işlemleri daha hızlı, daha şeffaf, takip edilebilir ve dijital ortamda yapılabilecek. Şehrimizi daha güçlü bir geleceğe taşımak için dijital dönüşümü hep birlikte sahiplenelim.” dedi.

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