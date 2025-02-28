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İstanbul’da “Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli” gerçekleştirildi haberi
Kocaeli’de Sivil Savunma Günü kutlandı haberi
Gelibolu’da öğrenciler Vergi Haftası’nı kutladı haberi
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İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile BTÜ arasında protokol imzalandı haberi
Üniversite Girişimcilik Programı “Yıldız Kaşifleri” YTÜ’de başladı haberi
Tekirdağ’da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi haberi
Bilecik’te üniversite öğrencilerine “Bağımlı olma, geleceğe umut ol” eğitimi haberi
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Gelibolu’da öğrenciler Vergi Haftası’nı kutladı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokul öğrencileri, Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti.Öğretmenleri Cansu Turan eşliğindeki öğrenciler, Vergi Dairesi Müdürü Dilek Aldemir ve personelini ziyar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’da öğrenciler Vergi Haftası’nı kutladı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokul öğrencileri, Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğretmenleri Cansu Turan eşliğindeki öğrenciler, Vergi Dairesi Müdürü Dilek Aldemir ve personelini ziyaret etti. Yaptıkları resimleri Aldemir'e hediye eden öğrenciler, şiirler okudu.

Aldemir, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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