Gelibolu’da öğrenciler Vergi Haftası’nı kutladı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokul öğrencileri, Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğretmenleri Cansu Turan eşliğindeki öğrenciler, Vergi Dairesi Müdürü Dilek Aldemir ve personelini ziyaret etti. Yaptıkları resimleri Aldemir'e hediye eden öğrenciler, şiirler okudu.

Aldemir, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.