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Grup Dergah, ramazana özel “Can Muhammed (S.A.V)” ilahisini seslendirdi haberi

İSTANBUL (AA) - Grup Dergah tarafından ramazana özel hazırlanan "Can Muhammed (S.A.V)" adlı eser dinleyicilerle buluştu.Söz ve müziği Nurullah Kuray'a ait, Yedi Nota Müzik tarafından yayınlanan eserin klip çekimleri Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde ger...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Grup Dergah, ramazana özel “Can Muhammed (S.A.V)” ilahisini seslendirdi haberi

Grup Dergah tarafından ramazana özel hazırlanan “Can Muhammed (S.A.V)” adlı eser dinleyicilerle buluştu.

Söz ve müziği Nurullah Kuray'a ait, Yedi Nota Müzik tarafından yayınlanan eserin klip çekimleri Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi.

Grup üyelerinden İsmail Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Grup Dergah olarak ramazana özel olarak bu ilahiyi seslendirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Kürtçe yazılmış, sözleri ve bestesi Nurullah Kuray'a ait olan esere Grup Dergah üyelerinden Mehmet Ziya Demirbaş tarafından Türkçe kıtalar da eklenerek stüdyoda okumaları yapıldı.” dedi.

Klip çekimlerinin İstanbul'daki Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde 2 günde gerçekleştirildiğini aktaran Demirbaş, “Yönetmen Emrah Bilen ve ekibinin güzel çalışmaları neticesinde keyifli bir çekim oldu. Ortamın maneviyatı da muhteşemdi ve eserin ruhuna çok uygundu. Bağlı olduğumuz Yedi Nota tarafından klibimiz yayınlandı.” diye konuştu.

Demirbaş, “Huzur ve maneviyatı yüksek olan ramazan ayında bu güzel ilahiyi kıymetli dinleyicilerimize sunduk. Başta Dr. Nurullah Kuray hocamıza, Yedi Nota Yapım'dan İsmail Alataş'a, aranjör Hakan Aykut'a, klip yönetmeni Emrah Bilen'e ve emeği geçen herkese, tüm gönül dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Grup Dergah üyeleri İsmail Demirbaş , Mehmet Ziya Demirbaş ve Ahmet Bahadır Canbaz'ın eseri seslendirdiği klipte abdest alan, Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden çocukların görüntüleri dikkati çekiyor.

Dijital platformlarda ve Yedi Nota Müzik'in hesaplarında dinlenebilen eserin sözleri şöyle:

“Müjde verdi her melek can can Muhammed, Ses verdi arşı felek can can Muhammed, Putlar devrildi tek tek can can Muhammed, Rehber oldu haşre dek can can Muhammed, Mutlu oldu Amine can can Muhammed, Nurlar yağdı evine can can Muhammed, Mü'min Müslim sevine can can Muhammed, Hem Mekke hem Medine can can Muhammed”

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