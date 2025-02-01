GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.