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GÜNCELLEME – Çanakkale’deki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi haberi

DEFİN BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Çanakkale’deki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi haberi

Çanakkale'de Ezine-Bayramiç yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Ezine-Bayramiç yolunda seyreden Orhan Arslan idaresindeki 17 TG 215 plakalı otomobil, R. Z.'nin kullandığı 17 FC 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede sürücü Orhan Arslan, eşi Yasemin Arslan, annesi Mecbure Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü R. Z. ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayramiç'teki Çarşı Camisi'nde, ikindi vakti Orhan Arslan, eşi Yasemin Arslan ve annesi Mecbure Arslan için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Arslan ailesinin yakınları, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan namazın ardından cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, diğer otomobilin sürücüsü R.Z'nin yoğun bakımdan çıktığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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