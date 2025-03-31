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GÜNCELLEME – Tekirdağ’da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı haberi

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Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Tekirdağ’da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili baba ve oğlu tutuklandı haberi

Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, T.A. ve oğlu H.A. bıçakla M.T'yi yaralayıp, kardeşi C.T'yi de darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.T'nin cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Darbedilen C.T. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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