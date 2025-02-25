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Hattat Hasan Çelebi İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı haberi

- "Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan hattat Çelebi'nin naaşı, Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı Hattatlar Sofrası'na defnedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Hattat Hasan Çelebi İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı haberi

Sanat hayatında yaklaşık 60 yıl kalemi elinden hiç düşürmeyen hattat Hasan Çelebi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Büyük Çamlıca Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, soğuk havaya rağmen usta sanatkarın talebeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

“Hattatların Reisi” kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan ve dün 88 yaşında vefat eden Çelebi'nin cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Halil Necipoğlu ile siyaset ve sanat dünyasından pek çok kişi de cenazeye katılarak Çelebi için dua etti.

Hasan Çelebi'nin naaşı, cenaze namazının ardından dualar ve tekbirlerle camiden uğurlanarak Karacahmet Mezarlığı Hattatlar Sofrası'na defnedildi.

– Hasan Çelebi hakkında

Hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya geldi.

Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı. Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.

Sanat hayatında yaklaşık 60 yıl kalemi elinden hiç düşürmeyen Hasan Çelebi, son büyük projelerini Büyük Çamlıca Camisi ile Malezya'daki Sri Sendayan Camisi için yaptı.

Hat

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