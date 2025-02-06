Paylaş

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya’da cami inşa etti haberi

İSTANBUL (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, yurt dışı faaliyetleri kapsamında Kenya'da bir caminin inşaatını tamamladı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Marsabit bölgesinde yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan cami tamamlandı.Bölgen...