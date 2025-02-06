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Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya’da cami inşa etti haberi
Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova’da başladı haberi
İstanbul’da Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde okulda deprem tatbikatı yapıldı haberi
Trakya’da “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
GÜNCELLEME – Fatih’te restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da Afet Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı haberi
Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu, faaliyetleriyle deprem bölgesinde 4 bin kişiye ulaştı haberi
Edirne’de düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali’ne “sessiz” açılış haberi
İstanbul’da kaçak silah operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı haberi
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Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya’da cami inşa etti haberi

İSTANBUL (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, yurt dışı faaliyetleri kapsamında Kenya'da bir caminin inşaatını tamamladı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Marsabit bölgesinde yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan cami tamamlandı.Bölgen...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya’da cami inşa etti haberi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, yurt dışı faaliyetleri kapsamında Kenya'da bir caminin inşaatını tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Marsabit bölgesinde yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan cami tamamlandı.

Bölgenin en büyük camisi ve eğitim merkezi konumundaki camide aynı anda 1000 kişi ibadet edebilecek.

Cami, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimlerin öğretildiği eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

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