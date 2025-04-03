Hyundai, yeni IONIQ 6 modellerini tanıttı haberi

Hyundai Motor Company, 2025 Seul Mobilite Fuarı'nda yeni IONIQ 6 ve IONIQ 6 N Line modellerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, Güney Kore'nin başkenti Seul'un ev sahipliği yaptığı 13 Nisan'a kadar devam edecek etkinlikte, iki modeli IONIQ 6 ve IONIQ 6 N Line'ı görücüye çıkardı.

Elektrikli otomobillerde aerodinamizm adına yeni standartlar sunmayı hedefleyen IONIQ 6, daha şık, modern, agresif ve sportif bir tasarıma kavuştu. Otomobilin N Line versiyonu ise geçen yıllarda tanıtılan “RN22e” konsept modelden ilham aldı.

Yeni IONIQ 6'da “saf akış ve rafine” kavramlarına göre tasarlanan gövde, hava akışını daha hassas ve doğal bir şekilde aktarmaya odaklanıyor. Yükseltilen motor kapağı ve uzatılma şekli köpekbalığı burnu tasarımıyla birleşince, agresif bir profil yaratıyor. Alt gövdedeki siyah eklentiler ise kapılara kadar uzanıyor ve IONIQ 6'nın aerodinamik gövdesini vurguluyor.

İlk modeldeki spoyler, makyajlı versiyonda kaldırılarak daha pürüzsüz ve rafine bir silüet elde edildi. Aerodinamik performansı korumak için uzatılan yeni bir spoyler de modele eklendi.

Aracın ön ve arka tasarım detayları arasında, yeni tip ince gündüz farları yer aldı. Aydınlatma grubu içerisindeki diğer lambalar da daha modern ve yüksek teknolojili bir görünüm için yeniden tasarlandı. Yatay tasarım öğeleriyle daha geniş bir duruş elde edilirken, arka tampon tasarımı ise krom eklentilerle tamamlandı.

– İç tasarımda sezgiselliğe önem verildi

IONIQ 6'nın iç tasarımı, daha konforlu bir sürüş ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi için geliştirildi. Sürüş hissiyatını artıran yeniden tasarlanmış direksiyon simidi ve yeni tip kapı döşemeleri bulunan modelde, orta konsoldaki klima kontrol ekranı ise kullanım kolaylığını artırmak için genişletildi.

IONIQ 6 N Line versiyonunda ise dinamik ve agresif tasarımı vurgulamak için ön ve arka tarafta geniş hava girişli tamponlara, geliştirilmiş detaylara ve daha “heykelsi” bir biçime yer verildi. RN22e'nin tasarımından alınan arka tarafta siyah renk kullanımı, modelin daha sportif bir tarza kavuşmasını sağladı. İki boyutlu “parametrik piksel” lamba tasarımı da modele dijital ve estetik bir dokunuş kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Tasarım Merkezi Kıdemli Başkanı Simon Loasby, her modelin kendi karakterini en iyi şekilde ifade ettiğini, gelişmiş tasarım konsepti altında her çizgiyi ve ayrıntıyı geliştirdiklerini belirtti.