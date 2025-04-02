Hyundai yeni konsept otomobili INSTEROID’i tanıttı haberi

Hyundai Motor Company, yeni konsept otomobili “INSTEROID”in tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan INSTEROID, yeni nesil kullanıcılar için oyun dünyasından esinlenen konsept modeliyle Hyundai'nin tasarım alanındaki yaklaşımını temsil ediyor.

Yakın bir zamanda Türkiye'de de satışa sunulacak elektrikli Hyundai “INSTER” modelinden baz alınarak hazırlanan bu konsept otomobil, sportif tasarım ve kullanıcı deneyimini farklı bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Hyundai Avrupa tasarım ekibi tarafından hazırlanan INSTEROID, INSTER'ın eğlenceli yönünü “STEROID”in dinamik enerjisiyle birleştirerek, kaslı bir görünüm sunuyor.

INSTER Cross türevine benzeyen INSTEROID, otomotiv yenileşimi ve hayal gücünün vizyonunu, tasarımın yanı sıra ışık ve ses açısından kullanıcılara sunduğu yeni deneyimlerle gösteriyor.

Hyundai markasının vizyonunu yansıtması adına video oyunlarından ilham alan model, genişletilmiş gövde, pist için optimize edilmiş tekerlekler ve belirgin kanat spoyleriyle aerodinamik özellikler sunuyor. Arka bölümde yer alan difüzör ve hava açıklıkları da aracın sportifliğini öne çıkarıyor.

İç mekanda daha sade bir kokpit tasarımı sunan otomobil, yarış otomobilleriyle benzer bir ambiyans sağlıyor. Yarış tipi koltuklar, güvenlik barları ve yarış otomobillerinde kullanılan özel gösterge paneliyle donatılan araçta, sürüş dinamizmini artırması için sanal ses sistemi de yer alıyor.

“Drift” moduyla sürüş deneyimini yükselten model, entegre “Beat House” ses sistemi ve “Message Grid” gibi detaylarla kişiselleştirilmeyi destekliyor. Tasarımın her yerinde bulunan “boost” simgesi ise otomobil ve sürücü arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor.

INSTEROID, Hyundai'nin sürdürülebilirliğe bağlılığını da vurguluyor. Ekolojik bilinci artırmak adına atık malzemelere yer verilen yeni konseptli aracın iç kısımda geri dönüştürülmüş ipliklerden üretilen 3D örgü kumaş, çevreyi ve sportifliği vurguluyor.