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İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları iftarda buluştu haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "2025 Aile Yılı" kapsamında şehit ve gazi yakını çalışanları için iftar programı düzenledi.Birlik Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, şehit ve gazi yakını çalışanlar ile...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları iftarda buluştu haberi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü “2025 Aile Yılı” kapsamında şehit ve gazi yakını çalışanları için iftar programı düzenledi.

Birlik Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, şehit ve gazi yakını çalışanlar ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan katıldı.

Programda konuşan Turan, bu birlik ve beraberliğin devam etmesini dileyerek, ramazanın son günleri yaşadıklarını ve bayrama yaklaşmanın heyecanını paylaştıklarını söyledi.

Turan, ev sahipliği için Birlik Vakfı'na teşekkür etti.

İftar programının ardından teravih namazı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Aile Toplum Birimi çalışanlarınca, aile konusunda bilgilendirme ve eğitim programı düzenlendi.

Öte yandan, cami önünde kurulan çadırda ise “2025 Aile Yılı” kapsamında mobil sosyal hizmet modelleri tanıtımı yapıldı.

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