Salı, Ekim 21, 2025

Son Dakika

Sigara Fiyatlarına Zam: En Ucuz Sigara 87 TL Oldu 7 dakika ago
Leroy Sane, Galatasaray’ın Bodo/Glimt Maçında Kadroda Olacak Mı? 49 dakika ago
İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Oyunları Ücretsiz Sunacak 1 saat ago
“Aile Kart” ile Sosyal Yardımlar Artık Tek Kartta 2 saat ago
İçişleri Bakanlığı 500 Kaçak Suçlunun Geri Getirilmesini Sağladı 3 saat ago
Beşiktaş’ta Konyaspor Maçı Öncesi 6 Eksik 18 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? 18 saat ago
Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar 19 saat ago
Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi 19 saat ago
Kadınlar Zorunlu Askere Gidecek mi? 20 saat ago

İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Oyunları Ücretsiz Sunacak

İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tiyatroseverlere ücretsiz oyun izleme imkânı sunacak.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Oyunları Ücretsiz Sunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak tiyatroseverlere ücretsiz oyun imkânı sağlayacak. Cumhuriyet’in 102. yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında Şehir Tiyatroları’ndaki oyunlar da yer alıyor.

Ücretsiz olarak izlenebilecek oyunlar arasında “Ağrı Dağı Efsanesi”, “Gök Kubbe”, “Ben Medea Değilim”, “Bir Ziyaret”, “Öksüzler”, “Bir Halk Düşmanı” ve “Sivrisinekler” bulunuyor. Oyunlar, farklı sahnelerde tiyatro izleyicileriyle buluşacak.

Ücretsiz biletler, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 13.00 itibarıyla Şehir Tiyatroları gişelerinden, resmî internet sitesinden ve mobil uygulama üzerinden temin edilebilecek.

Oyunlarda görev alan oyuncular da duyuruldu. “Ağrı Dağı Efsanesi” oyununda Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran ve Can Tarakçı gibi isimler sahne alacak. “Gök Kubbe” oyununun kadrosunda Ada Alize Ertem, Aslıhan Kandemir ve Betül Kızılok Bavli yer alırken, “Bir Ziyaret” oyununda Aslı Akın Narcı, Aslı Menaz ve Berk Samur izleyicilerle buluşacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX