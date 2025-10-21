İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Oyunları Ücretsiz Sunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak tiyatroseverlere ücretsiz oyun imkânı sağlayacak. Cumhuriyet’in 102. yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında Şehir Tiyatroları’ndaki oyunlar da yer alıyor.

Ücretsiz olarak izlenebilecek oyunlar arasında “Ağrı Dağı Efsanesi”, “Gök Kubbe”, “Ben Medea Değilim”, “Bir Ziyaret”, “Öksüzler”, “Bir Halk Düşmanı” ve “Sivrisinekler” bulunuyor. Oyunlar, farklı sahnelerde tiyatro izleyicileriyle buluşacak.

Ücretsiz biletler, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 13.00 itibarıyla Şehir Tiyatroları gişelerinden, resmî internet sitesinden ve mobil uygulama üzerinden temin edilebilecek.

Oyunlarda görev alan oyuncular da duyuruldu. “Ağrı Dağı Efsanesi” oyununda Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran ve Can Tarakçı gibi isimler sahne alacak. “Gök Kubbe” oyununun kadrosunda Ada Alize Ertem, Aslıhan Kandemir ve Betül Kızılok Bavli yer alırken, “Bir Ziyaret” oyununda Aslı Akın Narcı, Aslı Menaz ve Berk Samur izleyicilerle buluşacak.