İstanbul Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na Hazırlanıyor

İstanbul, 17-19 Ekim 2025 tarihlerinde Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na ev sahipliği yapacak. “İnsan, Mekan, Dönüşüm” temasıyla düzenlenecek üç günlük etkinlik, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM-Habitat ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) iş birliğiyle organize edilecek.

Forum; 104 ülkeden katılımcıları, 118 uluslararası partner kuruluşu, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP, UNDP gibi küresel kuruluşların üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek. Etkinlik; çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliği konularında uluslararası iş birliği ve ortak adımların tartışılacağı bir platform olacak.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, forumun onur konuğu olarak yer alacak. Forumda ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikalarını uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

Forum kapsamında sürdürülebilir üretim, akıllı teknolojiler, gıda israfının önlenmesi, tekstil ve perakende dönüşümü gibi başlıklarda 60’tan fazla ulusal ve uluslararası konuşmacı deneyimlerini aktaracak. “Davranış Değişimi: Zihin Değişirse Sistem Değişir”, “Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar” ve “Döngüsel Dönüşüme Öncülük Eden Şehirler” gibi tematik oturumlar dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor.

Forumda ayrıca Sıfır Atık anlayışını benimseyen bireyler ve kurumlar “Döngüsel Başarıların İlham Veren İsimleri” ödülleriyle onurlandırılacak. Etkinlik, 19 Ekim’de “Gelecek İçin Eylem Çağrısı” temalı kapanış oturumu ve “İstanbul Deklarasyonu”nun yayımlanmasıyla sona erecek. Deklarasyon, ülkeler arasında ortak çevre politikalarını güçlendirmeyi ve Sıfır Atık kültürünü küresel ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Sıfır Atık Hareketi, 2017’de Emine Erdoğan öncülüğünde başlatıldı. Hareket, bugün 193 ülkede karşılık bulurken, 44 ülke kendi ulusal stratejilerine Sıfır Atık modelini entegre etti. BM tarafından 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan edildi ve küresel farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun çıktıları, 2026 yılında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından sunulacak “Sıfır Atık Raporu”na da temel oluşturacak. Forum, Türkiye’nin çevre politikalarını küresel ölçekte tanıtmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için uluslararası iş birliğine zemin hazırlamayı amaçlıyor.